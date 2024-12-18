В течение ноября украинский автопарк пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром" в Telegram.
В то же время, уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в ноябре 2023 года они охватили 45% рынка новых авто, то сейчас - 35,5%.
Лидером рынка новых бензиновых авто в ноябре стала Skoda Octavia.
ТОП-5 самых популярных новых авто с бензиновыми двигателями:
- Skoda Octavia - 139 авто.
- Hyundai Tucson - 97 авто.
- Renault Duster - 90 авто.
- Kia Sportage - 84 авто.
- Mazda CX-5 - 82 авто.
Кроме того, среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Так, бензиновыми были 46% авто с пробегом, которые в ноябре получили украинскую государственную регистрацию с количеством в 6,8 тысячи единиц. Их средний возраст составил 10,5 лет.
ТОП-5 самых популярных импортируемых бензиновых авто с пробегом:
- Volkswagen Golf - 549 авто.
- Audi Q5 - 332 авто.
- Volkswagen Tiguan - 284 авто.
- Renault Megane - 262 авто.
- Nissan Rogue - 247 авто.
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Напомним, что в прошлом месяце отечественный автопарк пополнили 5,2 тысячи новых легковушек. Из этого количества 3,1 тысячи реализовали частным клиентам, в то время как 2,1 тысячи приобрели юридические лица.
В ноябре автопарк Украины пополнили почти 1,8 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 5% больше, чем в прошлом году. Тогда среди новых гибридных авто лидером рынка остался компактный кроссовер Toyota RAV4.