Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стала Skoda Octavia.

В течение ноября украинский автопарк пополнили более 1,8 тысячи новых авто с бензиновыми двигателями, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром" в Telegram.

В то же время, уменьшилась и доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек. Если в ноябре 2023 года они охватили 45% рынка новых авто, то сейчас - 35,5%.

Лидером рынка новых бензиновых авто в ноябре стала Skoda Octavia.

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ТОП-5 самых популярных новых авто с бензиновыми двигателями:

Skoda Octavia - 139 авто. Hyundai Tucson - 97 авто. Renault Duster - 90 авто. Kia Sportage - 84 авто. Mazda CX-5 - 82 авто.

Кроме того, среди импортируемых подержанных легковушек бензиновые авто также удерживают первенство. Так, бензиновыми были 46% авто с пробегом, которые в ноябре получили украинскую государственную регистрацию с количеством в 6,8 тысячи единиц. Их средний возраст составил 10,5 лет.

ТОП-5 самых популярных импортируемых бензиновых авто с пробегом:

Volkswagen Golf - 549 авто. Audi Q5 - 332 авто. Volkswagen Tiguan - 284 авто. Renault Megane - 262 авто. Nissan Rogue - 247 авто.

Украинский рынок авто - последние новости

Напомним, что в прошлом месяце отечественный автопарк пополнили 5,2 тысячи новых легковушек. Из этого количества 3,1 тысячи реализовали частным клиентам, в то время как 2,1 тысячи приобрели юридические лица.

В ноябре автопарк Украины пополнили почти 1,8 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 5% больше, чем в прошлом году. Тогда среди новых гибридных авто лидером рынка остался компактный кроссовер Toyota RAV4.

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