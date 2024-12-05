Среди бензиновых автомобилей наиболее популярной оказалась Škoda Octavia.

В ноябре машины с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых авто. Соответствующие данные приводит специализированный портал УкрАвтопром.

Отметим, что год назад этот показатель составлял почти 66%. Как и предполагалось, самыми популярными на рынке остаются бензиновые авто - они охватили 35,5% продаж новых автомобилей (в ноябре 2023-го этот показатель составлял 45,2%).

На втором месте оказались дизельные авто - они охватили 28,9% рынка. Это существенно больше прошлогоднего показателя (20,5% рынка).

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Доля гибридных авто также выросла - с 18,5% до 22,5%. Четвертое место заняли электромобили (12,8%), а на машины с ГБО пришлось менее одного процента проданных новых авто.

Лидерами среди различных сегментов оказались:

бензиновые автомобили - Škoda Octavia;

дизельные - Renault Duster;

гибридные - Toyota RAV4;

электрические - Honda M-NV;

авто с ГБО - Hyundai Tucson.

Автомобильный рынок - что говорят специалисты

Напомним, недавно эксперты назвали 7 кроссоверов и внедорожников, которые лучше не покупать в 2025 году. Среди них оказались и довольно популярные в Украине модели, в частности, Hyundai Tucson. Среди других были названы Volkswagen Taos, Ford Explorer и Jeep Wrangler.

Больше всего нареканий у специалистов вызывает надежность этих автомобилей. Также они обращают внимание на общую высокую цену обслуживания (особенно это касается Land Rover Discovery).

Тем, кто желает приобрести действительно хороший кроссовер или внедорожник, стоит обратить внимание на список из 10 моделей, который был представлен ранее. В нем, в частности, оказались Citroën C5 Aircross, Dacia Duster и Kia EV9.

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