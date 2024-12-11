Среди новых гибридных авто лидером рынка остался компактный кроссовер Toyota RAV4.

В прошлом месяце автопарк нашей страны пополнили почти 1,8 тысячи гибридных легковушек (HEV i PHEV), что на 5% больше, чем в прошлом году. Соответствующие данные приводит ассоциация УкрАвтопром.

Среди всех гибридных авто, которые приобрели украинцы в ноябре, 66% составили новые модели (в прошлом году этот показатель равнялся 59%). Лидером среди новых гибридов остался компактный кроссовер Toyota RAV4.

ТОП-3 самых популярных новых гибридных авто:

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Toyota RAV4 - 194 авто. Audi Q8 - 82 авто. Toyota Camry - 72 авто.

Среди импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками лидером рынка стал седан Ford Fusion US.

ТОП-3 самых популярных импортированных гибридных авто с пробегом:

Ford Fusion US - 47 авто. Toyota Prius - 38 авто. Kia Niro - 36 авто.

Гибридные автомобили - последние новости

Ранее британское издание Autocar опубликовало список лучших гибридных авто на его взгляд. Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как Toyota Corolla 2.0 Hybrid, Peugeot 408 Hybrid 136 и Volvo V60 T6 Recharge.

Также эксперты назвали лучшие подержанные гибридные автомобили. Список оказался небольшим. В него вошли Toyota Prius, Honda Accord Hybrid, Kia Niro, Toyota RAV4 Hybrid и Ford F-150.

Специалисты назвали преимущества каждого из этих авто. В частности, говоря о Kia Niro, они акцентируют внимание на просторном интерьере. В то же время, Honda Accord Hybrid назвали "приятным в управлении".

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