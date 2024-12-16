Кроссоверы снова впереди: топ-5 самых популярных авто в Украине

Продажи новых машин в частном сегменте авторынка упали на 11%.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили 5,2 тыс новых легковых авто. Из этого количества 3,1 тыс реализовали частным клиентам, в то время как 2,1 тыс приобрели юридические лица. Такие данные приводит портал УкрАвтопром.

Если сравнивать с ноябрем прошлого года, продажи новых авто в частном сегменте упали на 11%, тогда как в корпоративном рост составил 10%.

Топ-5 новых авто в частном секторе:

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- Toyota RAV4 - 155 единиц;

- Volkswagen Tiguan - 133;

- Renault Duster - 105;

- Honda X-NV - 95;

- Toyota Land Cruiser Prado - 92.

ТОП-5 новых авто в корпоративном секторе:

- Renault Duster - 406 единиц;

- Toyota Hilux - 145;

- Škoda Octavia - 101;

- Toyota Land Cruiser Prado - 97;

- Peugeot Landtrek - 84.

Автомобильный рынок - что интересного

Недавно специалисты назвали 20 моделей подержанных авто, которые могут прослужить вдвое дольше новых моделей. В список попали, в частности, Ford F-350 Super Duty, Toyota Land Cruiser, Toyota Tundra, Toyota Sequoia и Ford F-250 Super Duty.

Также в декабре специалисты назвали десятку лучших компактных кроссоверов этого года. Специалисты советуют обратить внимание на такие модели как BMW X1, Range Rover Evoque, Citroën C5 Aircross, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

Если говорить о мировом авторынке в целом, то наиболее популярным автомобилем по итогам 9 месяцев стала Toyota Corolla. Также в тройку попали Toyota RAV4 и Tesla Model Y.

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