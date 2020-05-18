Киев в первый день запрета на въезд грузовиков остановился в масштабных пробках (карта)

С сегодняшнего дня утром и вечером в Киев закрыт въезд для грузового автотранспорта.

В Киеве утром 18 мая, несмотря на решение КГГА об ограничении въезда грузового автотранспорта, снова образовались масштабные пробки.

Об этом свидетельствует информация сервиса Google Maps.

В настоящее время заблокирован проезд с левого берега на правый. Пробки образовались на всех мостах через Днепр. Перед мостом Метро остановились Броварской проспект и бульвар Перова, на подъезде к Южному мосту традиционная пробка на проспекте Бажана. Она растянулась аж до станции метро "Харьковская".

На мост Патона сложно заехать из-за "тянучки" на проспекте Соборности, а перед Дарницким мостом остановилось одноименное шоссе. Пробка из-за ДТП наблюдается на Северном мосту и проспекте Шухевича.

В центре города проехать сложно на участках бульвара Шевченко, проспекта Победы, Набережного шоссе, улицы Гетьмана и многих других.

Как сообщал УНИАН, ранее столичные власти решили ограничить въезд в город для крупногабаритного и большегрузного транспорта. Ограничения начали действовать сегодня. Въезд для грузовиков в столицу будет ограничен с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.