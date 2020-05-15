Киев ограничивает въезд грузового транспорта с 18 мая

Ограничения будут действовать с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00

С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в Киев будет ограничен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

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"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу. Итак, с 18 мая ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00, и вечером - с 17:00 до 20:00", - сообщил Кличко.

По его словам, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы.

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Мэр подчеркнул, что строгое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.

"Мы постепенно увеличиваем количество наземного общественного транспорта, чтобы после 22 мая он уже работал в обычном режиме", - сказал Кличко.

Как сообщал УНИАН, несколько последних дней в столице утром наблюдаются масштабные пробки на дорогах. Сегодняшнее утро Киев тоже встретил с ДТП и затрудненного движения.