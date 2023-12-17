Сейчас очередь на КПП "Дорогуск-Ягодин" насчитывает более 2 тысяч украинских грузовиков.

В понедельник, 18 декабря, польские перевозчики начнут новую акцию протеста на КПП "Дорогуск-Ягодин". Об этом сообщает RMF24. Отмечается, что блокирование границы начнется в 14:00 по местному времени.

Как известно, сейчас очередь насчитывает более 2 тысяч украинских грузовиков. При этом пропускная способность перехода в Дорогуске составляет примерно 650 грузовиков в сутки.

"Поэтому нетрудно подсчитать, что в очереди окажется примерно вдвое больше водителей, чем во время предыдущего протеста", - пишет издание.

Перевозчики сообщили, что протест может продлиться даже до 8 марта. Украинские водители возмущены этой ситуацией. Предлагают выпустить из Польши, а потом не пускать.

"Польские водители в идентичной ситуации по другую сторону границы. Кроме того, их выгоняют из системы электронной очереди. Они остаются там несколько дней. Отмена этой электронной очереди является одним из требований польских перевозчиков", - напоминает СМИ.

Блокирование украинско-польской границы

6 ноября польские перевозчики устроили забастовку на границе с Украиной. Они перекрыли движение на всех трех направлениях путей, ведущих к границе.

На днях стало известно, что польские перевозчики готовятся заблокировать крупнейший пункт пропуска. Так, польский суд отменил решение главы местного управления города Дорогуск Войцеха Саввы, которое позволяло распустить акцию протеста перевозчиков.

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