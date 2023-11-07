В Польше перевозчики взбунтовались и блокируют движение на трех пунктах пропуска с Украиной. Но некоторым удается проехать, говорит ГПСУ.

Ситуация на трех заблокированных польскими перевозчиками пунктах пропуска Краковец, Рава-Русская, Ягодин непростая, есть осложнения движения и очереди.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что еще вчера польские перевозчики после 13 часов на всех трех направлениях перекрыли движение на путях, ведущих к границе. "По состоянию на сейчас есть некоторое отличие на трех направлениях, например, на пункте пропуска Ягодин польская сторона не принимает грузовики, которые следуют из Украины и нет интенсивного потока из Польши в Украину - прибывает несколько транспортных средств за час из Польши. А на пунктах пропуска Краковец и Рава-Русская все-таки движение из Украины в направлении Польши грузовиков идет, но ограниченное движение для грузовиков из Польши в Украину - по несколько транспортных средств в час могут прибывать из Польши для прохождения полного контроля по обе стороны границы", - рассказал Демченко.

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Представитель ГПСУ сказал, что если вчера после начала этой акции очередей на въезд в Украину не наблюдали, то уже на вечер начали скапливаться грузовики по ту сторону границы в направлении Украины. "По состоянию на утро больше всего их было на направлении пункта пропуска Ягодин - это около 160 автомобилей ждали очереди, чтобы пересечь границу. По направлению пункта пропуска Краковец - около 100 грузовиков, Рава-Русская - около 50 автомобилей", - рассказал он.

Демченко отметил, что участники акции не препятствуют движению автобусов и легкового транспорта.

"Они больше внимания уделяют грузовикам. Но обещают, что не будут препятствовать движению грузовиков, которые перевозят гуманитарные грузы, топливо, скоропортящиеся грузы. И, надеемся, что они хотя бы этого будут придерживаться, а их действия не будут долговременными", - сказал он.

Польские перевозчики устроили забастовку на границе

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 ноября возникла проблема на границе для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков.

После 13 часов постепенно начали блокировать движение грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Отмечалось, что организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасности, гуманитарного характера, те, которые перевозят животных, скоропортящиеся продукты.

В конце октября сообщалось, что польские перевозчики планируют с ноября и до конца года устраивать акции протеста на украинской границе. Тогда причиной этого решения они назвали чрезмерную конкуренцию с украинскими водителями. Забастовка началась 6 ноября.

1 ноября украинская сторона направила в Польшу официальную ноту из-за намерений польских перевозчиков начать забастовку.

Посол Украины в Республике Польша Василий Зварыч отмечал 3 ноября, что все усилия направлены на то, чтобы достичь с перевозчиками определенных компромиссов и объяснить им также, что подавляющее большинство требований, которые они ставят не реалистичны к выполнению.

Зварыч напомнил, что, в частности, требования перевозчиков о восстановлении разрешений на международные автомобильные перевозки для украинских перевозчиков противоречат правовому полю и нашим взаимным обязательствам с ЕС.

По его словам, еще одно требование перевозчиков имеет определенный дискриминационный характер, в частности, это касается определенных преференций при пересечении границы автомобилями на польских регистрационных номерах.

Посол напомнил, что из-за российской вооруженной агрессии есть огромная нагрузка на наземный транспорт, на пункты пропуска.

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