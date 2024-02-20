Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках.

Сегодня, 20 февраля, украинские перевозчики начали мирную акцию возле ПП "Рава-Русская-Гребенное", "Краковец-Корчева" и "Шегини-Медика". Это ответ на блокаду пунктов пропуска польскими протестующими, сообщает "Суспільне".

Отмечается, что акция возле пункта пропуска "Краковец-Корчева" стартовала в 12:00. Водители разместили на грузовиках плакаты с надписями на украинском и английском языках: "Снимите блокаду – верните украинских водителей домой", "Стоп блокаде на границах" и т. д.

"То, что делают поляки, уже вышло за любые пределы... Суть нашей акции – останавливать польские автомобили, которые объезжают вне очереди и чтобы они стояли здесь так, как наши стоят в Польше", – заявил председатель ОО "Украинский транспортный союз во Львовской области" Олег Дубик.

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По его словам, польские грузовики будут впускать на территорию Украины с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские.

"Я присоединился, потому что несправедливо поляки блокируют границы и, в том числе объезжают своими автомобилями очереди. На этом получается большой заработок у них. Наши водители очень обижаются на это. У людей заканчивается терпение. Если они отстаивают свои права, пусть делают это достойно и справедливо, а не делают дискриминацию между странами и людьми. Мы этого не забудем никогда", – указал один из украинских водителей.

Как рассказал председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич, мирная акция возле трех международных ПП "Рава-Русская", "Краковец" и "Шегини" продлится с 20 февраля до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

"Либо стоят все, либо едут все. Не может быть ситуации, когда украинские автомобили стоят, а польские будут ехать. Понимаем ситуацию с тем, чего они хотят. Но все требования поляков есть либо к Евросоюзу, либо к своей власти, никаких претензий, требований к Украине нет, поэтому это очень странная ситуация. Люди настроены очень мощно, будут стоять круглосуточно", – добавил Михалевич.

Блокада границы

По данным ГПСУ, 20 февраля польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной. Некоторые пункты пропуска заблокировали полностью.

Утром 20 февраля польские протестующие вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

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