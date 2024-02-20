Усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини".

Во вторник, 20 февраля, утром польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что фермеры перекрыли железную дорогу. А кроме того, рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Польские фермеры анонсировали, что устроят полную блокаду границы с Украиной с 20 февраля. Отмечали, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Блокада украинско-польской границы

Ранее УНИАН писал, польские фермеры возобновили блокаду границы с Украиной в начале февраля и анонсировали блокировку всех пунктов пропуска.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился с письмом к польским фермерам накануне запланированной на 20 февраля полной блокады границы с Украиной. Он указал, что полное закрытие границы может привести к приостановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие – к ликвидации многих рабочих мест.

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Польши разблокировать границу, потому что блокировка польскими фермерами и перевозчиками не имеет оправдания. Дипломаты отметили, что наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии.

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