Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини".

По состоянию на вторник, 20 февраля, польские протестующие начали более жесткое ограничение движения транспортных средств на границе с Украиной. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники отметили, что польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини". Срок завершения такой блокировки не сообщался.

Ситуация на других пунктах пропуска выглядит так:

Видео дня

"Долгобичув-Угринов" – возле пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17:00 20 февраля;

"Зосин-Устилуг" – с 13:00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях, обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью;

"Корчева-Краковец" – до 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно;

"Гребенне–Рава-Русская" – с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь;

"Дорогуск-Ягодин" – до 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Ситуация на границе с Польшей

Ранее польские фермеры анонсировали, что с 20 февраля полностью заблокируют границу с Украиной. Во вторник, 20 февраля, польские протестующие усилили протесты вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной. Они перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на пути.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился с письмом к польским фермерам накануне запланированной на 20 февраля полной блокады границы с Украиной. Он указал, что полное закрытие границы может привести к приостановке экспорта польских товаров в Украину и, как следствие – к ликвидации многих рабочих мест.

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