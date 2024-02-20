В ведомстве отметили, что действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков ставят под угрозу украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России.

Министерство иностранных дел Украины призывает власти Польши разблокировать границу, потому что блокировка польскими фермерами и перевозчиками не имеет оправдания.

"Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно ни сопровождалось, не имеет оправдания", - сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook.

Дипломат отметил, что наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии.

Видео дня

"Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подвешивают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России", - подчеркнул Николенко.

Он отметил, что граница Польши и Украины — это также граница ЕС, которая не должна быть заложником каких-либо политических интересов.

"Считаем также неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу", - сообщил спикер.

По его словам, антиукраинские лозунги, звучащие на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции.

"Ее цель - провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений", - уверен Николенко.

Он отметил, что протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран.

"Призываем польские власти предоставить правовую оценку действиям участников акций, обеспечить разблокирование границы и принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах", - подчеркнул спикер.

Он добавил, что в условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы.

"Украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских взаимоотношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств", - сообщил спикер.

Блокирование украинской границы

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский считает, что то, что происходит на нашей западной границе – границе с Польшей, – нельзя воспринимать как нечто нормальное или обыденное. Он отметил, что нужна простая и понятная справедливость, поскольку через польскую границу проходит лишь 5% украинского агроэкспорта. А это свидетельствует о том, что на самом деле ситуация заключается не в зерне, а, вероятнее всего, в политике.

Глава государства убежден, что нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации.

Протесты на участке польско-украинской границы продолжаются с ноября 2023 года. Польские перевозчики требуют возвращения к практике выдачи европейских разрешений для украинских грузоперевозчиков, а фермеры - остановить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский обратился с письмом к польским фермерам накануне запланированной на 20 февраля полной блокады границы с Украиной. Политик пригласил к общему разговору представителей отрасли

Вас также могут заинтересовать новости: