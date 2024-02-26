В пункте пропуска "Ягодин" в течение последних нескольких дней фермеры не пропускают ни одного грузовика, который направляется из Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о неутешительной ситуации из-за блокирование на границе с Польшей. Об этом он заявил в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о очередях на границе.

Демченко отметил, что польские фермеры продолжают блокирование движения для грузовых транспортных средств. Количество направлений неизменное – их шесть. С украинской стороны это "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".

"Совокупно на всех этих направлениях на территории Польши по состоянию на утро в очередях, с возможностью проезда в сторону Украины, находится где-то 2 тысячи 200 грузовых транспортных средств. Больше всего – это напротив пунктов пропуска "Краковец", "Рава-Русская" и "Ягодин", – рассказал он.

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Относительно "Ягодина" спикер добавил, что там пересекает границу наименьшее количество грузовиков. За минувшие сутки через этот ПП в сторону Украины проехало около 50 грузовиков.

"Зато за последние дни польские фермеры не пропускают ни одного грузовика, который следует из Украины в Польшу на этом направлении", – сообщил Демченко.

Также критически низкими показатели по количеству пересечений границы остаются и по направлению ПП "Шегини". За минувшие сутки здесь пересекло границу лишь 70 грузовых транспортных средств.

Он также отметил, что в целом польские фермеры больше блокируют движение для грузовиков, следующих именно из Украины в Польшу.

Пограничная Блокада

Как сообщал УНИАН, в январе польские перевозчики начали снимать блокаду на границе с Украиной. Но в феврале акции начали польские фермеры. По данным RMF FM, протесты на границе усилятся, ведь польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить свои акции.

Перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года они требуют восстановить для перевозчиков из Украины обязанность иметь разрешительные документы.

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