Будут блокировать минимум три пункта пропуска на границе с Украиной.

Протесты на украинско-польской границе усилятся. Польские перевозчики планируют с 1 марта возобновить акции, которые приостановили в январе. Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что перевозчики снова хотят заблокировать переходы "Гребенное", "Дорогуск" и "Корчева" и, возможно, – "Медика". Указанные пункты пропуска граничат с украинскими "Рава-Русская", "Ягодин", "Краковец" и "Шегини" соответственно.

Перевозчики жалуются, что украинцы вытесняют их с рынка. С ноября 2023 года требуют восстановить для перевозчиков из Украины обязанность иметь разрешительные документы.

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По словам журналистов, на прошлой неделе министр инфраструктуры Дариуш Климчак заверил, что помнит о требованиях перевозчиков. Все они реализуются, проблема аграриев и перевозчиков чрезвычайно похожа, добавил чиновник. Между тем транспортная отрасль ждет конкретных законодательных актов.

"Мы имели сообщение от Министерства инфраструктуры, что будет представлен проект закона, который усилит проверки украинских перевозчиков. Прошли недели – у нас нет проекта", – заявил президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронск.

По его словам, перевозчики все еще протестуют, но неофициально.

Протесты на границе

В январе польские перевозчики начали снимать блокаду на границе с Украиной. Но в феврале акции начали польские фермеры. Ситуация ухудшается ежедневно. Фиксируются случаи, когда в Польше высыпают украинскую агропродукцию, которая направляется транзитом. 25 февраля было открыто восемь вагонов с украинской кукурузой.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, блокирование границы между Польшей и Украиной является политическим вопросом. Это давление на европейские институты.

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