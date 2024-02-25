Если не будет найдено решение с Польшей, то Украина будет защищать свой бизнес.

Блокировка границы между Польшей и Украиной является политическим вопросом. Это давление на европейские институты. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, комментируя ситуацию с блокированием границ на территории Польши.

"С апреля прошлого года я говорю, что это политический вопрос. Сначала даже наше украинское общество и некоторые медиа критиковали меня за такую риторику. Я был абсолютно прав, и сегодня это подтверждает Еврокомиссия. Я говорил, что любые выборы в Польше, любая команда, которая придет, не изменит этого вектора. Это политический вектор. Понятно, что есть внутренняя борьба в Польше", – подчеркнул он.

Президент добавил, что украинцы благодарны польскому обществу, которое с самого начала было с украинцами. Однако правительства стран должны найти ключи для решения проблемы.

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"Использовать Украину как давление на европейские институты – это просто не справедливо. Я считаю, что премьеры найдут подходящие шаги. Для нас очень важно сохранить союз с Польшей. А если шаги не найдутся, то мы будем защищать наш бизнес", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, стране нужна поддержка Польши сейчас и в дальнейшем.

"Поддерживать Украину надо сейчас, а не до конца. Это важно. Потому что конец может быть быстро, если так по-разному поддерживать Украину", – сказал Зеленский.

Блокада границы с Польшей

Как сообщал УНИАН, несколько месяцев польские фермеры и перевозчики блокируют пропускные пункты на границе между Украиной и Польшей. Неизвестные люди с польской стороны высыпают на землю украинское зерно и другую аграрную продукцию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в акциях с блокировкой украинской границы участвует очень узкий сегмент радикально настроенных поляков. Кулеба считает, что люди которые рассыпают зерно, которые выходят там с какими-то лозунгами и призывают Путина являются провокаторами.

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