Также лидер польских перевозчиков анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска.

Польские протестующие намерены продолжить блокаду крупнейшего пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на украинско-польской границе до февраля следующего года.

"Мы подали еще одну заявку. Протест в Дорогуске продлен до 1 февраля 2024 года. Принято без оговорок", - сообщил лидер польских перевозчиков Рафал Меклер из ультраправого Национального движения.

Кроме того, лидер польских перевозчиков анонсировал расширение блокады на четвертый пункт пропуска "Медика-Шегини" с 23 ноября.

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"Фермеры выходят в Медику в четверг. Вместе мы сможем больше", - добавил он.

Ситуация на украинско-польской границе - последние новости

В начале ноября группа польских забастовщиков объявила о блокировке движения грузового транспорта на трех крупнейших пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребене". Протестующие требуют вернуть украинских транспортеров в систему разрешений на грузовые перевозки. После начала полномасштабной войны Еврокомиссия отменила это условие для перевозчиков из Украины.

15 ноября стало известно, что несмотря на обещания польских властей, что гуманитарный груз будет ехать без очередей и ограничений, забастовка польских перевозчиков задерживает гуманитарную помощь, в частности, лекарства для украинских военных.

22 ноября должно состояться встреча украинских чиновников вместе с представителями Польши и Еврокомиссии. На этой встрече украинская сторона хочет получить от Польши и Еврокомиссии разъяснения по блокированию украинской границы.

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