Сегодня состоится встреча украинской стороны с коллегами из правительства Польши и Еврокомиссией.

На встрече с представителями Польши и Еврокомиссии украинские чиновники хотят получить разъяснения относительно нарушения протестующими заявленных условий и международных стандартов.

Как сообщил в эфире Радио Свобода заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, сегодня состоится встреча с коллегами из правительства Польши и Еврокомиссией.

"Еврокомиссия организовала эту встречу. На этот раз она будет посвящена именно вопросам блокировки границы. Мы очень надеемся, что получим ответы на наши письма как от польской стороны, так и от европейской о многочисленных нарушениях протестующими тех условий, о которых они заявляли, и международных стандартов. И это уже достаточные основания, чтобы прекратить эту забастовку", – отметил он.

Видео дня

По словам Деркача, возможно, будут предложения от ЕС, чтобы разблокировать границу как можно быстрее.

Кроме того, он подчеркнул, что давать разрешение на забастовку, которая блокирует границу, и создает реальную опасность для двух стран – это юридически неправильно.

Учитывая то, что у нас уже есть многочисленные нарушения, я думаю, что главным аргументом должно быть нарушение протестующими условий проведения забастовки, а также международных стандартов, что как минимум должно привести к немедленной остановке и отмене этих разрешений на проведение забастовок. Другой вопрос - насколько правомерно или неправомерно такие разрешения выдавались", – добавил замминистра.

Блокирование украинской границы - последние новости

6 ноября группа польских забастовщиков заблокировала движение грузового транспорта в направлении трех крупнейших пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец-Корчева" и "Рава-Русская-Гребене". Среди ключевых требований протестующие отметили возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

21 ноября стало известно, что ориентировочная совокупная сумма убытков опрошенных компаний с начала простоя составляет почти 306 млн грн. При этом в среднем один день простоя из-за забастовки на польской границе стоит одной украинской компании потерь в размере около миллиона гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: