На украинско-польской границе остается тяжелая ситуация.

Несмотря на обещания польских властей, что гуманитарный груз будет ехать без очередей и ограничений, украинские волонтеры предупреждают, что очереди из-за забастовки польских перевозчиков задерживают гуманитарку, в частности, лекарства для украинских военных.

"Наш перевозчик сообщил, что из-за тысяч фур, заблокированных на границе с Польшей, все наши запланированные на ноябрь грузы задерживаются", - написал украинский волонтер Юрий Кубрушко в соцсети.

По его словам, текущими темпами грузы доедут до Украины, когда в декабре наступит "коллапс на границе".

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"Наших запасов хватит еще на пару недель. После этого каждый день задержки только по нашему участку работы (военная медицина) будет иметь цену в десятки жизней наших защитников ежедневно", - добавил волонтер.

Блокирование украинско-польской границы: что известно

Польские перевозчики с ноября запланировали забастовки на границе до конца этого года. Польская сторона недовольна конкуренцией с украинскими перевозчиками после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС. Польские перевозчики планируют перекрыть все имеющиеся въезды из Украины.

11 ноября заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что польские власти на местах пообещали, что полиция будет информировать украинских водителей, что гуманитарный груз должен ехать без очередей и ограничений.

Позже украинская сторона провела переговоры с польскими перевозчиками и официальными представителями страны по разблокированию границы. Заместитель министра инфраструктуры тогда отметил, что ключевым требованием протестующих было возвращение к системе разрешений на грузовые перевозки. По его словам, Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков на ЧП "Угринов - Долгобичей" и "Грушев - Будомеж". "Ждем ответ в который раз", - добавил Деркач.

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