В течение июня китайские бренды зарегистрировали более 23 тысяч электрических авто по всему региону.

В прошлом месяце бренды из Китая захватили 11% европейского рынка электромобилей, достигнув рекордного показателя. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидером стали SAIC Motor, которая поставляет свой хэтчбек MG4 дилерам в большом количестве. Всего в течение месяца бренды Поднебесной зарегистрировали более 23 тысяч электрических авто по всему региону.

Китайские производители пытались преодолеть жесткие пошлины ЕС, которые вступили в силу в начале июля. Отметим, что пошлины Евросоюза накладывают дополнительный сбор в размере 38% на SAIC Motor, в то время как BYD заплатит дополнительные 17% к существующей 10% пошлине.

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Эксперты не знают, удастся ли сохранить рост объемов в ближайшие месяцы. Впрочем, они предупреждают, что напряженность в отношениях между Китаем и ЕС рискует перерасти в настоящую торговую войну за рынок автомобилей.

Китай пытается обойти пошлины ЕС

Ранее сообщалось, что производители электромобилей из Китая решили расширить свою деятельность в Европе, чтобы уменьшить влияние новых пошлин.

Новое поколение производителей экологически чистых авто в Китае объединяется с местной промышленностью, чтобы их машины считались не импортированными. Например, китайская компания Chery Automobile Co. в сотрудничестве с испанской Ebro-EV Motors решила представить модель Omoda E5.

Также сообщалось, что в ответ на ограничительные меры ЕС, Пекин объявил о планах провести слушания по импорту коньяка из Европы.

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