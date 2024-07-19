Авто из Китая пользуются повышенным спросом в Украине / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В первом полугодии граждане Украины приобрели около 7,3 тыс легковых авто, ввезенных из КНР. Если сравнивать эти цифры с показателями за аналогичный период прошлого года, то спрос на авто из Китая вырос примерно в полтора раза. Из всего количества новые автомобили составили 5,3 тыс. единиц, в то время как подержанные почти 2 тыс. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Таким образом, за январь-июнь авто китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковых авто, а вот если говорить о подержанных, которые впервые регистрировались в нашей стране, то этот показатель составил лишь 2%.

Абсолютным большинством легковых авто из КНР оказались электромобили. Как в сегменте новых, так и в сегменте подержанных наибольшим спросом пользовался Volkswagen iD.4.

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Пятерка самых популярных моделей новых легковых авто из Китая:

  • Volkswagen iD.4 1072 единицы;
  • Honda M-NV 421;
  • Nissan Ariya – 406;
  • BYD Song Plus 392;
  • Honda eNS1 344.

Первая пятерка наиболее популярных подержанных легковушек из Китая:

  • Volkswagen iD.4 494 единицы;
  • Nissan Ariya – 192;
  • Honda eNS1 129;
  • Toyota bZ4X – 104;
  • Volkswagen ID.6 92.

Украинский авторынок главные тенденции

В июне эксперты подсчитали, что за четыре месяца этого года в Украину было импортировано более 118 тыс. легковых авто, включая новые и подержанные. Крупнейший поставщик легковых автомобилей Германия: из нее завезли более 23,6 тыс авто. Второе место заняли Соединенные Штаты, Китай оказался лишь на третьей позиции.

Также сообщалось, что в прошлом месяце в Украине зарегистрировали примерно 5,2 тыс новых легковых авто. Лидерство в этом сегменте рынка продолжает удерживать японская Toyota.

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