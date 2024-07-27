Новое поколение производителей экологически чистых автомобилей из Китая объединяется с европейскими предприятиями.

Китайские производители электромобилей расширяют свою деятельность в Европе, чтобы уменьшить влияние пошлин ЕС, призванных ослабить их ценовое преимущество над производителями региона, пишет Bloomberg.

Отмечается, что поскольку Евросоюз повышает пошлины на китайские электромобили до 48%, новое поколение производителей экологически чистых автомобилей в Китае объединяется с местной промышленностью, чтобы их автомобили считались не импортируемыми. Без этих мер китайские электромобили могут стать на тысячи евро дороже для потребителей или быть убыточными.

Так, китайская Chery Automobile Co. в сотрудничестве с испанской Ebro-EV Motors вскоре представляет Omoda E5. В Польше городские автомобили T03 китайского производителя Leapmotor сходят с конвейера, принадлежащего производителю Jeep и Fiat Stellantis NV. Тем временем BYD Co. объявила о планах создания собственного завода в Венгрии, а на горизонте планируется еще один завод в Турции.

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По словам журналистов, появление китайских производителей электромобилей является риском для европейских автомобильных гигантов, у которых нет другого выбора, кроме как заключить партнерские отношения и освободить пространство для своих конкурентов. Ведь они сталкиваются с закрытием некоторых собственных предприятий, чтобы адаптироваться к замедленному росту глобальных продаж.

Китайские производители строят в Европе

До конца года Chery надеется начать производство на бывшем заводе Nissan Motor Co. вблизи грузового порта Барселоны. Chery и Ebro планируют производить 150 000 автомобилей в год на испанском заводе к 2029 году. По словам Chery, испанский завод будет собирать автомобили из частично "сбитых" комплектов. Как правило, такие транспортные средства изготавливают в более дешевых местах, разбирают и снова собирают ближе к месту продажи. Этот процесс позволит Chery избежать пошлин ЕС, применяемых к готовым автомобилям.

Европейская комиссия все еще выясняет, как новые тарифы будут применяться к совместным предприятиям, которые не были частью ее антисубсидийного расследования. Это лишь одно из направлений глобального торгового спора. США ввели пошлины на китайский импорт электромобилей, которые могут достигать 100%. ЕС занял более мягкую позицию. Ему нужны дешевые электромобили, чтобы достичь цели к 2035 году по постепенному прекращению продаж авто с двигателем внутреннего сгорания.

Несмотря на то, что китайские производители электромобилей в настоящее время занимают менее 10% доли рынка в Европе, этот регион является самой прибыльной торговой точкой для таких компаний, как Nio Inc. и Xpeng Inc.

Китайским компаниям нужен обходной путь для европейских тарифов, чтобы избежать жертвования прибылью или подвергать клиентов боли. По данным BloombergNEF, ориентировочная маржа для государственного SAIC MG4 EV может упасть с 25% до всего 1%. Части этого можно было бы избежать, если фирма повысит цены или если расходы на аккумуляторы будут продолжать падать – еще одна сфера, где китайские фирмы опережают конкурентов из ЕС.

Производители не ждут, пока появится полная картина тарифов. SAIC уже ведет переговоры с правительством Испании о том, где построить свою первую производственную площадку в Европе. Volvo Car AB, шведский производитель автомобилей, который принадлежит Geely, ускорил планы по производству своей новой модели EX30 в Бельгии. Этим летом Leapmotor начал сборку полностью электрического T03 в Польше, на производственной площадке, принадлежащей Stellantis.

В качестве дополнительной выгоды для региона, локализация производства в Европе может привлечь производителей автомобильных запчастей. Аналитик Citigroup Харальд Хендриксе рассказал, что есть много возможностей для партнерства в условиях давления расходов: "Вскоре все европейцы будут делать какие-то китайские автомобили, то ли в Китае, то ли в Европе", – отметил он.

Торговые войны

В начале июля Европейская комиссия ввела временные компенсационные пошлины на импорт электромобилей с аккумуляторами из Китая. Согласно расследованию Еврокомиссии, цепочка создания стоимости электромобилей с аккумуляторами в Китае создает угрозу экономического ущерба производителям BEV в ЕС.

В то же время Китай проводит антидемпинговое расследование в отношении европейской коньячной промышленности. Пекин объявил о планах провести слушания по импорту коньяка из Европы в тот же день, когда вступили в силу тарифы ЕС на китайские электромобили. Также Китай поставил три компании из Евросоюза в центр антидемпингового расследования по демпингу цен на свинину.

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