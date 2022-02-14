Еще 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание в Белград.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию по требованию лизингодателей.

Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

"В связи с внешнеполитической ситуацией авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" получила официальное уведомление от страховых компаний о прекращении страхования самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. В связи с этим МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при условии сохранения других воздушных судов во флоте компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 2 самолета компании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград (Сербия).

Как сообщал УНИАН, ранее украинская авиакомпания SkyUp сообщила, что лизингодатели требуют от украинских авиаперевозчиков скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

12 февраля самолет авиакомпании SkyUp, совершавший рейс Фуншал (Мадейра, Португалия) — Борисполь (Киев, Украина), был вынужден совершить посадку в Кишиневе из-за запрета владельца судна на заход в воздушное пространство Украины. На борту самолета было 175 пассажиров. На следующий день их автобусами должны были доставить в Киев.

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