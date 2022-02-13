Ожидают, что это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок.

Кабинет министров принял выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

Как сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль, такое решение правительство приняло на сегодняшнем внеочередном заседании.

"Приняли изменения к использованию средств Резервного фонда государственного бюджета, а также выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний. Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей", - написал он.

Ранее стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp прекращает продажу авиабилетов на 14-16 февраля.

"Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", - объяснили в SkyUp.

Возможное закрытие неба над Украиной: что известно

Ранее сегодня нардеп Алексей Гончаренко заявил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков проводит совещание относительно возможного приостановления воздушного сообщения в Украине. Также, по словам Гончаренко, вероятно, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Как сообщал УНИАН, нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране. "Это решение возникло после скорректированных рекомендаций относительно поездок с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - отмечали в авиакомпании.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину уже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

Источники СМИ сообщили, что в начале следующей недели ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий будет означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также угрожать блокировкой и украинским перевозчикам.