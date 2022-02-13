Около 200 граждан Украины оказались в Молдове, их обеспечили едой.

Около 180 украинцев-пассажиров рейса Фуншал (Мадейра, Португалия) – Борисполь (Украина), не смогли долететь до украинского аэропорта, их высадили в Молдове.

Об этом говорится в комментарии SkyUp относительно посадки рейса PQ0902 в Кишиневе.

Как отмечается, из-за требований владельца воздушного судна самолет авиакомпании SkyUp был вынужден совершить посадку в Кишиневе (Республика Молдова).

SkyUp уверяет, что вместе с Посольством Украины в Молдове обеспечит возвращение пассажиров в Украину.

"12 февраля 2022 года лизингодатель – резидент Ирландии — сообщил авиакомпании о немедленном запрете на влет самолета UR-SQO в воздушное пространство Украины. Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев. Авиакомпания SkyUp сумела договориться о посадке в ближайшем к территории Украины аэропорту в Кишиневе и организовать трансфер для 175 пассажиров до Киева", – информирует SkyUp.

Все пассажиры были обеспечены питанием, добавили в компании.

"Надеемся на понимание исключительности ситуации со стороны пассажиров и прилагаем все усилия, чтобы доставить всех в Украину", – говорится в комментарии.

В соцсетях появилось видео одного из пассажиров самолета указанного рейса с комментарием, что самолет приземлился в Кишиневе и около 200 пассажиров, которые летели в Киев пять часов, уже находятся в аэропорту.

Ранее стало известно, что нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину. Такой шаг компании – предупредительная мера из-за угрозы войны в Украине.

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