Решение связано с требованиями владельцев воздушных судов.

Украинская авиакомпания SkyUp прекращает продажу авиабилетов на 14-16 февраля - по требованию лизингодателей.

Об этом идет речь в заявлении компании.

Как отметили в компании, 12 февраля 2022 года крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

"Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий. Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС", - объяснили в SkyUp.

Авиаперевозчик также отмечает, что сейчас ситуация обсуждается на государственном уровне, запланировала встреча в Мининфраструктуры.

На ближайшие три дня SkyUp прекращает продажу билетов.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации", - отметил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Также в компании отметили, что ранее сегодня рейс SkyUp PQ0902 Фуншал — Киев был вынужден совершить посадку за пределами Украины также связи с требованиями лизингодателя.

"Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей", - подчеркнули в компании.

Возможное закрытие неба над Украиной: что известно

Ранее сегодня нардеп Алексей Гончаренко заявил, что министр инфраструктуры Александр Кубраков проводит совещание относительно возможного приостановления воздушного сообщения в Украине. Также, по словам Гончаренко, вероятно, с завтрашнего дня с 16:00 по Киеву воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Как сообщал УНИАН, нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране. "Это решение возникло после скорректированных рекомендаций относительно поездок с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - отмечали в авиакомпании.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину уже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

Источники СМИ сообщили, что в начале следующей недели ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий будет означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также угрожать блокировкой и украинским перевозчикам.

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