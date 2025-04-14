"Укрзализныця" объяснила, что делать пассажирам.

Из-за аварии на чешской железной дороге произойдут изменения в маршрутах курсирования между Прагой и Чопом для пассажиров, которые сегодня следуют из или в Украину поездами №122/123 Прага - Чоп - Прага чешского перевозчика RegioJet.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале "Укрзализныци", сегодня этот поезд будет курсировать только до/со станции Кошице (Словакия).

Соответственно, пассажиры, которые следуют этим рейсом в Украину, должны по станции Кошице пересесть в поезд №964 Братислава - Чоп, который будет отправляться из Кошице в 17:46 и прибывать в Чоп в 21:41.

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"Пассажиры, которые дальше из Чопа планировали пересаживаться на другие поезда "Укрзализныци", могут сесть со своим текущим билетом на поезд №750 Чоп - Киев, который отправится в 5:20 из Чопа, - в поезде для них будут забронированы отдельные места, а на вокзале - места ожидания", - пояснили в "УЗ".

В то же время пассажиры, которые планировали ехать поездом №123 Чоп - Прага, будут следовать также с пересадкой по определенной схеме.

"По станции Чоп надо сесть в дополнительный дизель-поезд, который словацкая железная дорога присоединит к поезду №965 Чоп - Кошице. Отправление из Чопа в 21:06, прибытие в Кошице в 22:50. По станции Кошице пассажиры смогут пересесть в свой поезд №123 (Чоп) - Кошице - Прага и следовать дальше установленным маршрутом", - говорится в сообщении.

В "УЗ" также проинформировали, что на отправку из Львова будет на один час задержан поезд "Сичеслав" №80/79 Львов - Днепр из-за ожидания группы детей из Любляны, чей автобус сломался на границе. К конечной станции поезд прибудет по графику.

Дополнительные рейсы "Укрзализныци" к Пасхе

На период пасхальных праздников Укрзализныця назначила дополнительный быстрый фирменный поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев. Он будет курсировать 18 и 21 апреля, чтобы "помочь пассажирам удобно спланировать праздничные путешествия - к родным, друзьям или просто к морю или столице".

Укрзализныця также назначила дополнительный рейс скоростного поезда "Интерсити" №755/756 Киев - Луцк - Киев к Пасхальным праздникам. Отмечается, что промежуточные остановки предусмотрены на станциях Фастов, Бердичев, Полонное, Шепетовка, Славута, Кривин, Здолбунов, Ровно, Киверцы.

Кроме того, железнодорожная компания Украины назначила дополнительный скорый поезд №220/219 Киев - Днепр - Киев на период Пасхальных праздников. Этот поезд отправится из столицы 18 и 21 апреля в 13:44, а уже в 21:00 прибудет в Днепр. В обратном направлении отправление в 08:15, прибытие в Киев - 16:17.

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