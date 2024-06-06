Более 240 украинцев прибудут в пункт назначения с большой задержкой.

Украинцев предупредили о задержках поездов до 10 часов. Причина опозданий – авария на железной дороге в Чехии.

По информации Укрзализныци, в поездах, которые задерживаются из-за аварии, следуют 138 пассажиров в Перемышль и 104 пассажира в Чоп.

Отмечается, что поезд в Перемышль отправился из чешского Пардубице, но будет следовать с задержкой до 10 часов.

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"Укрзализныця с друзьями из World Central Kitchen уже готовится встретить, накормить и развезти пассажиров из Перемышля и Чопа по Украине", - подытожили в компании.

Авария на железной дороге в Чехии - что известно

Поздно вечером 5 июня вблизи чешского города Пардубице произошла масштабная авария. Пассажирский поезд "Прага - Кошице" чешской компании RegioJet столкнулся с грузовым поездом. В его состав входят прицепные вагоны в украинский город Чоп, которые расположены в середине поезда.

По предварительной информации, погибли четыре человека, в том числе две гражданки Украины. Еще 34 человека получили незначительные травмы, им оказали медицинскую помощь на месте. Отдельных пострадавших доставлены в медицинские учреждения города Пардубице и Градец-Кралове. Дело находится на контроле Департамента консульской службы МИД Украины.

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