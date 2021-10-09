Аэропорт на острове Ла Пальма, где произошло извержение вулкана Кумбре-Вьеха, возобновил работу.
Об этом сообщила компания-оператор Aena в Twitter.
"Аэропорт Пальмы возобновляет свою деятельность. На территориях, которые еще закрыты, продолжаются работы по уборке", - говорится в сообщении. При этом пассажирам, которые собираются лететь на остров, рекомендуют уточнять статус рейса.
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Как сообщал УНИАН, 25 сентября из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана Кумбре-Вьеха, было остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.
Извержение вулкана на Ла Пальме
Извержение на вулканической гряде Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо началось 19 сентября, было эвакуировано около 1,7 тыс. человек, в их числе 500 туристов. Потоки лавы уничтожили 420 домов.