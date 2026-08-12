В одной из бригад ТРО заявили о голоде и отсутствии ротации: в ВСУ отреагировали

В частности, в ведомстве заявили, что это видео не отражает полный контекст принятых мер.

В Группировке войск "Юг" отреагировали на обращение военных 121-й бригады ТРО, в котором они заявили о длительном отсутствии ротации и низком уровне обеспечения на Запорожском направлении.

В структуре, в частности, заявили, что в течение последних 30 дней на позиции военных этой бригады было направлено около 240 кг продовольственного груза. В настоящее время также осуществляется комплекс мер для проведения ротации подразделения

"Ситуация находится под непосредственным контролем Командования. В то же время данные, приведенные в видеообращении, отражают лишь отдельный фрагмент сложной оперативной обстановки и не передают полного контекста принятых мер… Главным приоритетом остается сохранение жизни и здоровья военнослужащих. Ротация будет проведена сразу же, как только это позволит обстановка с безопасностью, чтобы не подвергать личный состав критическому риску во время перегруппировки", – добавили в ведомстве.

Видео дня

Что этому предшествовало

Напомним, 9 августа военные 121-й бригады ТРО опубликовали в сети обращение к Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому. В нем командир взвода огневой поддержки рассказал, что его бойцы, находящиеся на Запорожском направлении, уже почти четыре месяца находятся на позициях. Хотя ранее им обещали, что командировка продлится не более месяца.

Командир также сообщил о задержках с обеспечением военных водой и едой в течение трех-семи, а местами и 12 дней. Кроме того, он сообщил о проблемах с обеспечением лекарствами.

Он также отметил, что его бойцы приняли решение покинуть позиции, не дожидаясь смены. По его словам, это произойдет "при благоприятных условиях". Военные также попросили организовать им коридор для безопасного выхода.

В самой бригаде фактически опровергли эту информацию. Там заявили, что командование "продолжает принимать все необходимые меры для надлежащего обеспечения военных" и добавили, что в течение месяца этому подразделению доставили 27 посылок, каждая из которых весила около 9 кг. В то же время там подтвердили, что из-за плохой погоды, действий противника и работы средств РЭБ некоторые грузы иногда задерживаются. Что касается ротации, то в бригаде пообещали провести ее "в ближайшее время".

Отметим, что это не первый подобный скандал, связанный с длительным пребыванием военных на позициях без надлежащего снабжения продуктами и лекарствами. В частности, весной этого года подобный скандал произошел в 14-й бригаде. Ее бойцы обвиняли командование в том, что их оставили на позициях без еды и воды, а руководство не спешит решать эту проблему.

На фоне этого тогдашний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подписал приказ, которым установил максимально допустимый срок пребывания военных на передовой. Согласно этим правилам, военный должен находиться на позиции не дольше двух месяцев.

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