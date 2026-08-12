Россия начала наносить на корабли 'бессмысленный' деформирующий камуфляж (фото)

По замыслу, это должно затруднить работу дронов с системой наведения на основе ИИ.

Появилось фото российского сухогруза MECHTA S (бывший "Сормовский-3059", проект 488) с деформирующей окраской. На него обратил внимание канал Центра анализа стратегий и технологий.

По данным российских источников, судно сфотографировали в турецком порту Хайдарпаша, расположенном в Стамбуле.

Согласно замыслу, возникшему еще во время Первой и Второй мировых войн, такой камуфляж из разнообразных геометрических фигур должен был визуально искажать силуэт судна при его обнаружении противником. Это должно было затруднить определение точного положения корабля или подводной лодки и, соответственно, затруднить прицеливание.

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В то же время в случае с российским судном, очевидно, речь идет об очередной попытке затруднить наведение дронов с системами ИИ с помощью давно известных средств. "Скорее всего, эффективность будет соответствующей", – сетуют россияне.

Как РФ пытается маскировать свою технику

Ранее россияне уже пытались использовать нечто подобное. Речь шла о маскировке наземного транспорта.

В июне УНИАН сообщал, что на оккупированных территориях все чаще замечают грузовики и другой транспорт с контрастной черно-белой окраской и необычными узорами, похожими на полосы зебры.

Появление такого камуфляжа совпало с активизацией украинских ударов по российской логистике на расстоянии до 200 км от линии фронта. Для таких атак, в частности, используются американские дроны Hornet, способные автономно обнаруживать и поражать транспорт на дорогах с помощью технологии машинного зрения.

Украинские эксперты в основном скептически оценили эффективность такого шага. В Defense Express отмечали, что такой камуфляж был специально разработан для противодействия корабельным дальномерам, заставляя противника ошибаться при прицеливании. В то же время такая схема маскировки имела смысл только для крупных кораблей и на значительных расстояниях.

По словам специалистов, попытки применять подобный камуфляж на самолетах не дали заметного эффекта. С появлением радаров во время Второй мировой войны оптическая маскировка утратила актуальность и на флоте.

В то же время существует альтернативная точка зрения. Специалист по автономным системам Бельгийской военной академии Герт Де Куббер говорит, что алгоритмы компьютерного зрения сравнивают полученное изображение с огромными массивами заранее размеченных данных.

В процессе обучения система выявляет повторяющиеся признаки, по которым можно идентифицировать конкретный тип цели: ее форму, контуры, характерную окраску, текстуру поверхности и даже отдельные маркировки.

В случае российской военной техники алгоритмы могут, например, ассоциировать определенные модели с темно-зеленым цветом или наличием символа "Z". Таким образом, по мнению эксперта, необычный камуфляж потенциально может увеличить количество ошибок при автоматическом распознавании целей.

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