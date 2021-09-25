Из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха уже эвакуировали 6 тыс. человек, а потоки лавы разрушили 420 домов.

Из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана Кумбре-Вьеха, сегодня остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.

Авиарейсы на соседние Тенерифе и Гомеру выполняются, сообщила авиакомпания Binter в Twitter. Из Тенерифе желающие могут добраться до Ла Пальмы на пароме.

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Эксперты отмечают, что извержение вулкана Кумбре-Вьеха перешло в новую взрывную фазу. "Измерения вулканического надзора, проведенные с начала извержения, зафиксировали самую высокую активность во второй половине дня пятницы", - заявили в экстренной службе Reuters.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6 тыс. человек. Потоки лавы уничтожили 420 домов, распространившись на площади в 190 га, передает "Немецкая волна".

ICYMI: A volcano erupted on La Palma in the Canaries, shooting red molten lava and a plume of smoke and ash into the sky https://t.co/rnBmT739lWpic.twitter.com/4uQuIJhNbZ — Reuters (@Reuters) September 25, 2021

Автор: Светлана Закелова