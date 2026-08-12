США создадут субмарину-диверсанта нового поколения

Американский флот получит 12 новых подводных лодок, одна из которых будет предназначена не для боевых действий.

ВМС США заявили, что одна из будущих атомных подводных лодок класса Virginia Block V получит уникальную конфигурацию для диверсионно-разведывательных операций. Об этом пишет американское издание The War Zone (TWZ), ссылаясь на непосредственный ответ представителя ВМС.

Отмечается, что ранее ВМС США изменили классификацию своего будущего проекта подводных лодок "Вирджиния" с модулем для запуска ракет Virginia Payload Module (VPM). Оснащенные VPM подводные лодки будут переведены из категории многоцелевых ударных атомных подводных лодок SSN в класс атомных подводных лодок с крылатыми ракетами SSGN. В то же время выяснилось, что две из 12 запланированных подводных лодок Block V не будут иметь VPM.

Как отмечает TWZ, изначально было известно лишь об одном таком исключении – будущей USS Oklahoma. Теперь ВМС уточнили, что вторая лодка без VPM станет специализированной платформой для проведения диверсий и разведки на морском дне.

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Точное название подводной лодки, которую переоборудуют для этой роли, ВМС пока не раскрывают. Известно лишь, что это не будет USS Oklahoma, а также не USS Arizona – подводная лодка Block V, которая станет первым представителем серии с VPM. Таким образом, специализированной платформой станет одна из следующих десяти подводных лодок с номерами корпусов 804–813.

Идея такой лодки не является абсолютно новой. Ранее ВМС уже сообщали о планах создать специальную версию Virginia для работы на морском дне. TWZ напоминает, что в настоящее время подобные задачи выполняет USS Jimmy Carter – уникальная модификация подводной лодки класса Seawolf. Эта подводная лодка имеет дополнительную секцию корпуса, известную как Multi-Mission Platform. Она позволяет запускать и принимать дистанционно управляемые и беспилотные подводные аппараты, а также перевозить специальное оборудование.

Еще в 2022 году тогдашний президент General Dynamics Electric Boat Кевин Грейни рассказывал о разработке такой версии "Вирджиния". По его словам, конструкцию подводной лодки планировали приспособить для непосредственного взаимодействия с морским дном.

По данным издания, часть пространства, которое на других подводных лодках занимает VPM, в новой конфигурации может быть использована для размещения специального оборудования. Именно VPM на обычных подводных лодках Block V содержит четыре дополнительные вертикальные пусковые трубы для крылатых ракет. В специализированной версии их планируют перепрофилировать для выполнения задач, связанных с морским дном.

Необходимость в таких возможностях, как отмечает издание, растет из-за стратегического значения подводной инфраструктуры. Морское дно используется для прокладки важных волоконно-оптических кабелей и трубопроводов, а также может содержать объекты, представляющие интерес для военной разведки. Особое внимание США и других государств привлекает деятельность России и Китая в сфере подводной инфраструктуры и специальных операций.

Ожидается, что подводные лодки класса "Вирджиния" блока V поступят на вооружение в 2028–2034 годах. По мнению автора публикации, появление специализированной "Вирджинии" может стать преемником или дополнением к USS Jimmy Carter, которая была введена в эксплуатацию еще в 2005 году.

В итоге, пишет TWZ, американский флот получит как минимум одну подводную лодку класса "Вирджиния", которая по своим задачам будет существенно отличаться от других представителей этого класса.

Новости из мира вооружений

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Также мы сообщали, что Иран заявил о намерении увеличить дальность своих ракет до 15 000 км, что позволило бы поражать территорию США, и пригрозил премьер-министру Израиля Нетаньяху. Эксперты отмечают, что страна уже обладает крупнейшим арсеналом ракет на Ближнем Востоке, но переход к межконтинентальным системам будет сложным. Аналитики считают, что более реалистичным шагом было бы создание ракеты с дальностью более 5 500 км, тогда как упоминание о 15 000 км может свидетельствовать об использовании северокорейских технологий.

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