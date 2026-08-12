'Ищет слабые места': топ-генерал Германии рассказал, как Россия испытывает Европу дронами

Россия постоянно использует дроны для изучения систем противовоздушной обороны Европы, выявляя слабые места, которыми можно будет воспользоваться.
Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Германии Карстен Бройер в интервью изданию The Wall Street Journal. "Гибридные атаки происходят ежедневно в странах НАТО, особенно на восточном фланге. Россия проводит испытания и наблюдает за нашей реакцией, чтобы усовершенствовать свою тактику для возможного будущего конфликта", – высказал мнение генерал.
По его словам, Россия уже переориентирует экономику и вооруженные силы, готовясь к масштабной войне с Западом, даже несмотря на то, что она ведет войну против Украины.
"Вашингтон рассматривает Китай как свой главный стратегический приоритет. Для нас, исходя из географических соображений, главным приоритетом является Россия", – сказал Бройер.
Он добавил, что Германия намерена стать "связующим звеном", которое объединит страны Балтии, Скандинавии и восточные государства, находящиеся на передовой, с остальными странами Европы.
Вероятная война России с НАТО
Как сообщал УНИАН, 7 августа разведка США опубликовала новую оценку возможного сценария нападения России на НАТО. Согласно новым данным, российский диктатор Владимир Путин может попытаться проверить решимость Альянса с помощью ограниченного наступления на страну-союзника еще до окончания войны в Украине.
А разведка Литвы считает, что Россия может использовать захваченные беспилотники украинского производства для атак на критически важную инфраструктуру в Балтийском регионе.