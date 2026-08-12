Экспорт кофе из Колумбии почти полностью остановлен

Пока нет информации о том, когда поставки будут возобновлены.

Экспорт кофе из Колумбии практически остановился после разрушительного землетрясения, которое нарушило работу главного порта страны и заблокировало ключевые автомагистрали, пишет Bloomberg.

Буэнавентура, главный порт Колумбии по экспорту кофе, фактически недоступен из-за нескольких перекрытых дорог, в частности в районе туннелей на автомагистрали Кали-Буэнавентура, которая является ключевым маршрутом к тихоокеанскому побережью страны.

"В настоящее время операции с кофе приостановлены. Возможно, есть единичные поставки, но на данный момент экспорт кофе полностью остановился. Пока нет никакой официальной информации о том, когда дорога будет полностью открыта", – сообщает глава ассоциации экспортеров кофе Asoexport Густаво Гомес.

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Руководители портовых терминалов оценивают убытки и приостановили или ограничили операции с кофе. Другие порты в Картахене и Санта-Марте на карибском побережье Колумбии не сообщали о серьезных сбоях, но перенаправление кофе на север затруднено из-за острой нехватки грузовиков.

Ограничения усиливаются из-за концентрации транспортных компаний и перерабатывающих мощностей в регионе выращивания кофе вблизи района, пострадавшего от землетрясения.

Колумбия – второй по величине в мире производитель премиальных зерен. Производство кофе в Колумбии в 2025 году достигло 804 тысяч тонн. Даже после восстановления дорог и объектов экспорт может столкнуться с дальнейшими задержками. Колумбии грозят пробки на дорогах и перегруженные порты.

Цены на кофе – главные новости

В итальянской компании-производителе кофе Luigi Lavazza SpA сообщили, что цены на кофе будут оставаться высокими еще как минимум два года. Для преодоления ограничений в поставках кофейных зерен потребуется как минимум два урожайных года и значительное пополнение мировых запасов.

В конце прошлого года производители кофе заявляли, что потребительские цены все еще догоняют стоимость кофейных зерен и будут расти. Высокие цены на зерна тогда они объясняли скорее спекуляциями, чем реальными проблемами с поставками.

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