Путин сделал Трампу неожиданный подарок и ожидает ответной услуги, - Sky News

Освобождение бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана – это попытка Москвы возродить отношения и вернуть ситуацию в нужное России русло.

Российский лидер Владимир Путин предпринял необычный шаг, освободив из заключения бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана, и при этом не получив взамен ни одного российского заключенного. Как считает корреспондент Sky News Айвор Беннетт, этот неожиданный "подарок" Дональду Трампу был сделан в попытке получить преференции в вопросе войны в Украине.

Обычно, когда Россия освобождает американского гражданина из тюрьмы, США передают кого-то взамен. Так, в 2024 году Россия освободила репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича в рамках массового обмена заключенными в 2024 году. Также в 2022 году баскетболистку Бритни Гринер обменяли на осужденного российского торговца оружием Виктора Бута.

Нов этот раз обмен был односторонним - бывший морской пехотинец США Роберт Гилман был освобожден, но Россия не получила никого взамен.

Видео дня

Гилман был заключен в тюрьму за нападение на российского полицейского в 2022 году и провел в заключении более четырех лет. Освобождение Гилмана последовало за сообщениями на прошлой неделе о том, что он был близок к смерти. По словам неназванного американского чиновника, Путин предоставил освобождение бывшему морскому пехотинцу в качестве "жеста доброй воли".

Это очень необычно, ведь Москва редко что-либо отдает бесплатно, отмечает аналитик. И вряд ли дело в том, что Путин стал мягче.

"Это, скорее, не слишком тонкая попытка Кремля заручиться поддержкой Белого дома в надежде получить дипломатические дивиденды. (Несложно догадаться, где Москва захочет их обналичить.)", - отмечает он.

В настоящее время внутри России возникает все больше проблем из-за войны в Украине. Удары беспилотников по российским объектам становятся все более частыми. Атаки на НПЗ наносят ущерб экономике и привлекают нежелательное внимание к военным недостаткам Москвы.

При этом спустя четыре с половиной года конца конфликту по-прежнему не видно. Мирные переговоры при посредничестве США застопорились после того, как Дональд Трамп начал собственную войну против Ирана.

К тому же Дональд Трамп за это время сблизился с Владимиром Зеленским и Белый дом начинает склоняться на сторону Киева. Это очень далеко от атмосферы прошлого года, когда Трамп расстели красную ковровую дорожку для Путина на Аляске и был готов к мирному соглашению, учитывающему требования Кремля.

"Освобождение Гилмана – это попытка Москвы возродить отношения и вернуть ситуацию в нужное России русло. Эта мера призвана представить Путина в качестве разумного партнера, с которым Трамп может вести дела. Пока это подарок, но Россия, несомненно, будет надеяться на что-то взамен", - считает Беннетт.

Война России в Украине - новости

Эксперт по вопросам обороны и военный корреспондент Роберт Фокс отмечает, что российско-украинская война находится в состоянии динамического тупика. Он отметил, что Москва пытается изменить эту ситуацию, из-за чего Украине и её союзникам следует быть настороже.

Эксперт предположил, что россияне, вероятнее всего, будут пытаться наступать до осени, пока земля не превратится в грязь. Россия разрушает украинские города и наносит удары по автозаправочным станциям, чтобы лишить украинцев тепла и комфорта. По его словам, хотя Украина оказывает упорное сопротивление, но следующий этап войны может довести её до предела.

Вас также могут заинтересовать новости: