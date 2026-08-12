Правозащитники призывают Конгресс США заблокировать поставку снарядов из Турции в Украину

Украина и Турция договорились о передаче Вооруженным силам Украины 70 баллистических ракет ATACMS, 2 тыс. 524 неуправляемых реактивных снаряда M26 и 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1.

Правозащитники выступили против передачи Украине устаревших снарядов со складов Турции. Они обеспокоены тем, что старое оружие неточное и якобы может "нанести вред" гражданским лицам. Об этом говорится в заявлении международной неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch.

В частности, правозащитники считают, что Конгрессу США следует заблокировать запрос Турции на получение разрешения на передачу Украине десятков тысяч боеприпасов, ракет и артиллерийских снарядов с кассетными боеголовками, которые десятилетиями хранились на турецких складах.

Эти виды вооружения включают более 10 миллионов взрывных суббоеприпасов и изначально частично производились в Турции на основе американских лицензий от 1987 года.

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Основную часть запроса Турции о передаче оружия Украине составляют виды артиллерийских снарядов, которые были сняты с вооружения США в 1994 году, когда перестали применяться гаубицы, из которых стреляли эти снаряды.

Как заявила заместитель директора Human Rights Watch в Вашингтоне Николь Виддерсхайм, отправка устаревших кассетных снарядов в зону конфликта создаст "гуманитарное бремя" для гражданского населения, и последствия этого трагически предсказуемы.

Виддерсхайм добавила, что воздействие на гражданское население этих неточных и ненадежных снарядов, которым уже более 30 лет, побудило 112 стран запретить такое оружие путем присоединения к международной Конвенции о кассетных боеприпасах.

"Эти типы кассетных снарядов печально известны тем, что не поражают свои цели и наносят ущерб гражданскому населению. Они никогда не должны применяться. Конгресс до сих пор может остановить эту недальновидную и опасную сделку", – подчеркнула Виддерсхайм.

Закупка оружия у Турции

Как сообщал УНИАН, в официальном протоколе заседания Конгресса США от 6 августа говорилось о том, что Турция продала Украине 70 баллистических ракет M39 ATACMS и 12 реактивных систем залпового огня M270 (гусеничная версия "Хаймарс"), а также десятки тысяч кассетных боеприпасов.

Разрешение на перепродажу этого вооружения выдал Государственный департамент США. Первоначально стоимость этого вооружения составляла 255,9 млн долларов, но сколько заплатила за эти виды оружия Украина, не уточнялось.

Непосредственные поставки планируется начать сразу после завершения формальных процедур согласования перепродажи с Конгрессом.

Как указано в отчете, Турция продает Украине 2524 неуправляемых реактивных снаряда M26 калибра 227 мм с кассетными боевыми частями DPICM (запускаются с "Хаймарса" или M270), а также 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм, которые подходят, в частности, для самоходных орудий 2С7 "Пион" советского производства.

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