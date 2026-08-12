Хорватия объявила войну туристам, которые 'бронируют' полотенцами лучшие места на пляже

Власти придерживаются принципа "Кто первый пришел, того и пляж".

В популярном хорватском курорте Макарска на побережье Адриатического моря местные власти усилили борьбу с туристами, которые оставляют полотенца и надувные матрасы на пляже на ночь, пытаясь таким образом "забронировать" лучшие места на следующий день. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

По информации издания, сотрудники муниципальных служб вместе с пляжными надзирателями и представителями портовых служб начали проводить рейды ранним утром. Они убирают вещи, оставленные без присмотра, благодаря чему туристы, приходящие на пляж позже, могут свободно занимать места, которые ранее фактически были заняты чужими вещами.

Особенно активно туристы пытаются занять затененные участки пляжа, что становится еще более актуальным в периоды высоких температур. Издание сообщает, что во время одного из рейдов на прошлой неделе чиновники изъяли столько оставленных полотенец и надувных предметов, что они заполнили целый грузовик.

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В публикации отмечается, что местные власти заранее предупреждали отдыхающих о недопустимости такого способа "резервирования". Несмотря на установленные на пляжах знаки, некоторые туристы продолжали оставлять свои вещи на ночь.

Муниципальная компания Makarski Komunalac опубликовала в Facebook предупреждение, сопроводив его фотографиями работы коммунальщиков. В сообщении подчеркивалось, что из-за жары люди приходят на пляж всё раньше, однако это не означает, что можно занимать место заранее.

Местные власти также предупредили, что уборка брошенных вещей будет продолжаться до тех пор, пока отдыхающие не начнут соблюдать правила пользования городскими пляжами.

Чиновники также вынесли предупреждение коммерческим операторам шезлонгов, которые расставляют лежаки на обширных участках побережья. Власти настаивают, что пляжи предназначены для всех отдыхающих, а не только для тех, кто успевает занять лучшие места накануне.

Как отмечает Daily Mail, подобная проблема давно существует и в отелях, где туристы оставляют полотенца на шезлонгах у бассейнов, чтобы фактически зарезервировать их. В некоторых заведениях для борьбы с этим просто убирают вещи после определенного времени без присмотра. В других местах вводят специальные правила или даже нанимают охрану.

Отдых в Хорватии

Как писал УНИАН, Хорватия, которая ранее считалась доступным курортом, в этом году существенно подняла цены, особенно в ресторанах. Туристы отмечают, что морепродукты и другие блюда подорожали на несколько евро, а обед для семьи может стоить более 60 евро. В соцсетях активно обсуждают высокие цены и переполненность, из-за чего некоторые туристы выбирают альтернативные направления, такие как Италия или Албания.

Также мы сообщали, что в июне туристический поток в Хорватию сократился: приехало на 7% меньше туристов, и они провели на 6% меньше ночей, чем в прошлом году. Особенно заметным стало падение среди немцев – количество их приездов сократилось на 36%, а ночевок – на 28%, тогда как поток из Польши и Чехии остался стабильным. Подобные проблемы со спадом туристов фиксирует и Греция.

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