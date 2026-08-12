За последние годы вблизи стратегических объектов Германии зафиксировали сотни БПЛА

Берлин ежедневно сталкивается с гибридными угрозами.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Германии резко возросло количество провокаций, связанных с пролетом неизвестных БПЛА. Об этом сообщил представитель Оперативного командования Бундесвера изданию RND.

"Всего за последние годы было зарегистрировано несколько сотен случаев вероятных пролетов дронов в зоне ответственности Бундесвера. Сообщения касаются преимущественно отдельных дронов, но иногда и роев дронов", – сказал он.

Отмечается, что пресс-секретарь не привел подробностей подобных инцидентов, однако заявил, что Германия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами. Среди них, в частности, дезинформация, фейковые новости, кибератаки, шпионаж и саботаж.

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Инциденты с дронами в Германии: что известно

Напомним, ранее в Германии вблизи аэропорта с украинскими транспортными самолетами обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Позже стало известно, что этот дрон врезался в украинский грузовой самолет, но не взорвался. По данным СМИ, на дроне находилось такое количество взрывчатки, которого хватило бы для уничтожения самолета.

По данным The Wall Street Journal, разведка США связывает этот инцидент с Россией. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт назвал ситуацию принципиально новой угрозой.

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