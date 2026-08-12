Виталий Саенко

Этот перехватчик не позволит россиянам наносить удары по украинским позициям с помощью трёх типов дронов.

Высокоскоростной дрон-перехватчик TAF Kolibri-i10 был принят на вооружение Министерством обороны Украины. Это изделие призвано усилить работу ПВО и эффективно дополнить комплексную систему защиты воздушного пространства

Как говорится в сообщении на сайте компании-производителя TAF Industries, теперь этот перехватчик можно приобрести через систему DOT-Chain Defence, в том числе по программе "еБали".

"Идея создания TAF Kolibri-i10 родилась из практики применения FPV-дрона Kolibri 10 для перехвата вражеских летательных аппаратов. Боевой опыт показал высокую эффективность такого подхода, поэтому мы создали полностью новый специализированный перехватчик с собственной конструкцией для этого типа задач вместо модернизации существующего изделия", – говорится в сообщении.

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В частности, основные функции TAF Kolibri-i10 заключаются в уничтожении российских разведывательных и ударных дронов-камикадзе – "Молния", "Орлан" и Zala. Таким образом, перехватчик позволяет предотвращать атаки на украинские позиции, прикрывать боевые операции, защищать объекты в прифронтовых зонах и в тылу.

Производство перехватчика уже наращивается

Как отметил генеральный директор TAF Industries Владимир Зиновский, наращивание производства перехватчика уже началось, поскольку полевые испытания подтвердили эффективность этого изделия.

"Это пример того, как технологическая необходимость быстро прошла путь от тестирования до серийного производства благодаря постоянному взаимодействию с военными Сил обороны и гибкости наших инженеров-разработчиков, поэтому мы уже приступили к его масштабированию", – сообщил Зиновский.

Ключевые тактико-технические характеристики TAF Kolibri-i10

Как подчеркивает производитель, перехватчик TAF Kolibri-i10 оснащен новой прочной рамой, которая лучше выдерживает нагрузки и имеет оптимизированное расположение креплений.

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Также были установлены более мощные моторы, более надежное крепление для камеры и заменены пропеллеры на скоростные. Кроме того, изделие имеет улучшенную общую аэродинамику.

Что делает это устройство эффективным:

скорость – более 200 км/ч,

дальность полета – до 25 км,

время нахождения в полете – более 20 мин,

высота – до 3000 м.

Кроме того, ручное управление дает оператору полный контроль в критических моментах. Цифровые дневные или ночные камеры позволяют работать в различных условиях. А прошивка MilELRS обеспечивает стабильную работу в условиях активной РЭБ.

Украинские дроны: последние новости

Как сообщал УНИАН, в июле Вооруженным силам Украины разрешили использовать дрон-перехватчик "Циклоп". С помощью такого дрона над территорией Курской области был сбит "Шахед".

Также мы писали, что Силы обороны Украины планируют сбивать российские реактивные дроны с помощью перехватчиков, а также средств поражения, которые будут запускаться с платформ авиационного типа и ЗРК.

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