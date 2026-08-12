Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на 13 августа

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,62 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 13 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,71 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,62 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 14 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,71/44,74 грн/долл., а к евро – 51,60/51,62 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 12 августа остался неизменным и составлял 45,11 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,58 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне снизился на 2 копейки и составил 52,10 гривни за евро, а купить европейскую валюту можно было по курсу 51,45 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" не изменился и составлял 45,05 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составлял 52,05 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,45 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

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