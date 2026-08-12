'Польская экономика остановится': в Варшаве признали зависимость от украинцев

Мацей Дущик также выразил сомнение в том, что значительное число украинцев вернётся домой после окончания войны.

Польская экономика в значительной степени зависит от беженцев из Украины. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Дущик в эфире программы "Gość Wydarzeń" на Polsat News.

"Если бы не граждане Украины, мы бы ждали автобус 10 минут, а не пять. Потому что они заполняют пробелы на польском рынке труда. Поэтому определенная часть польской экономики зависит от беженцев войны из Украины. В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще, потому что если бы у нас была такая ситуация, когда однажды все украинцы объединятся и не пойдут на работу, польская экономика остановится", – сказал Дущик.

Он также раскритиковал идею партии "Право и справедливость" депортировать из Польши безработных военнообязанных украинцев. В частности, он прокомментировал цифру в 3000 возможных депортированных украинцев.

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"Три тысячи – это небольшая бригада. Напомню, что в Украине мобилизовано 900 тысяч человек, поэтому это вовсе не помощь. На самом деле те, кто не работает в Польше, – это те, кто ухаживает за своими детьми-инвалидами, или те, кто получил ранения на передовой и проходит реабилитацию в Польше", – сказал он.

Он также прокомментировал вопрос о возвращении украинцев домой после окончания войны:

"На мой взгляд, вероятность того, что многие украинцы вернутся домой, невелика, хотя элемент такого масштаба будет: они вернутся, но их жизненные интересы будут в Польше.

Украинцы в Польше: другие важные новости

Ранее результаты опроса показали, что две трети поляков выступают за депортацию военнообязанных украинцев, не имеющих работы. Согласно исследованию, больше всего такую идею поддерживают поляки, которые идентифицируют себя как правые. Однако даже большинство поляков с левыми взглядами также поддерживают эту идею.

Кроме того, согласно опросу, 36% поляков заявили, что их отношение к украинцам с начала полномасштабной войны ухудшилось. Также 52% поляков не поддерживают вступление Украины в ЕС.

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