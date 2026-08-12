Индия возобновляет производство истребителей российского производства

Согласно заказу, более 50 % необходимых компонентов будут индийского производства.

Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited возобновляет производство истребителей российского производства Су-30МКИ на своем заводе в Нашике. Первый новый самолет должен поступить в ВВС Индии уже в 2027–2028 годах. Об этом пишет The Economic Times.

Ранее HAL выпустила 222 самолета по лицензии России для ВВС. Отмечается, что всего к 2029 году планируется изготовить 12 самолетов, которые были заказаны в декабре 2024 года на сумму около 1,3 млрд долларов для замены потерянных самолетов. Заказ предусматривает, что более 50% необходимых компонентов будут индийского производства.

Также, вероятно, на этом объекте будет проведена комплексная модернизация существующего парка Су-30МКИ.

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В то же время украинский портал Defense Express отмечает, что последний Су-30МКИ сошёл с конвейера в Нашике в 2020 году.

"Согласно имеющимся на сегодняшний день планам, от заключения контракта до первой поставки должно пройти примерно 3–4 года, тогда как все 12 истребителей будут готовы через 5 лет. Это довольно медленные темпы по сравнению с теми же Rafale, но в этом нет ничего удивительного, ведь требуется восстановление производства. Все же разница между завершением выпуска и передачей нового самолета составит 7–8 лет", – пишут аналитики.

В целом, как считают эксперты, возобновление производства поможет поддержать имеющиеся в Нашике производственные мощности и отработать местные цепочки поставок для увеличения локализации.

По их мнению, это может помочь в дальнейшей модернизации этих самолетов и даст опыт для реализации проекта пятого поколения AMCA.

Сотрудничество Индии с РФ – последние новости

Как сообщал УНИАН, Индия решила не покупать российские истребители Су-57Е, несмотря на все попытки России продать эти самолеты. Решение подтвердил секретарь министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх.

В последнее время Россия всеми силами продвигала Су-57Е на индийский рынок, предлагая не только продажу самолетов, но и локализацию их производства на мощностях индийской компании Hindustan Aeronautics Limited с передачей технологий.

В декабре 2025 года на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский диктатор Владимир Путин обсуждал идею совместного производства этих самолетов. Предложение предусматривало поставку двух-трех эскадрилий (до 40 машин).

Альтернативой Су-57Е должен стать индийский истребитель нового поколения AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), который пока находится на стадии создания прототипов.

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