Россию снова лихорадит из-за бензина: на АЗС вводят новые ограничения, - СМИ

О дефиците бензина и закрытии части заправок, в частности, сообщали жители Красноярского края и Башкортостана.

В начале августа в Российской Федерации началась новая волна топливного кризиса, связанная с ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам.

Как пишет "Медуза", жители разных областей – от юга страны до Приморья – сообщают о многочасовых очередях на АЗС. В некоторых регионах вновь вводят ограничения на продажу бензина в одни руки.

По подсчётам СМИ, как минимум в 12 регионах России на заправках образовались очереди за топливом. Речь идет, в частности, о Краснодарском крае, Воронежской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Саратовской, Смоленской, Пензенской и Ульяновской областях, а также о Приморском крае.

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В Сочи 11 августа местная администрация заявила о введении лимитов на АЗС из-за "логистических сбоев в поставках". Жителей и туристов также попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, чтобы снизить нагрузку на заправки.

В Оренбургской области губернатор Евгений Солнцев сообщил о "непростой ситуации с топливом". С 12 августа на всех АЗС региона действуют лимиты – до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива. Кроме того, введена система "четных и нечетных" номеров: автомобили с четной последней цифрой номера могут заправляться в четные дни, а остальные – в нечетные. Для координации ситуации на АЗС власти пообещали привлечь полицию.

Аналогичную систему с 13 августа вернули и в Липецкой области. Там также установили лимит – до 30 литров бензина на АЗС сетей "Газпром", "Лукойл", Teboil и "Роснефть".

О дефиците бензина и закрытии части заправок также сообщают жители Красноярского края и Башкортостана. Отдельно фиксируется рост цен на топливо.

Показательной стала ситуация в Красноярске. За день до визита российского президента Владимира Путина на части АЗС региональной сети цены на бензин внезапно снизились на 24 рубля за литр. В самой сети это объяснили "временным улучшением логистики" и поступлением дополнительных объемов топлива непосредственно с НПЗ. Однако после отъезда Путина цены вернулись к прежнему уровню.

В Новосибирске, куда Путин прибыл после Красноярска, его кортеж остановился возле пустой АЗС. Там президента ждали дети. На кадрах, которые распространил репортер кремлевского пула Павел Зарубин, видно, что табло с ценами на заправке было выключено.

В Москве и Санкт-Петербурге сообщений о проблемах с топливом пока немного. В то же время местные жители сообщали о случаях отсутствия бензина АИ-95 на нескольких АЗС "Роснефти".

Официально российские власти о новой волне топливного кризиса не заявляли. В то же время 11 августа вице-премьер РФ Александр Новак, курирующий топливную отрасль, провел совещание по ситуации на внутреннем рынке.

По его итогам профильным ведомствам, региональным властям и нефтяным компаниям поручили продолжать работу по обеспечению внутреннего рынка топливом, следить за динамикой цен и гарантировать бесперебойные поставки бензина потребителям.

Топливный кризис в России – последние новости

Россия начала импортировать бензин из Индии, пытаясь справиться с топливным кризисом, возникшим из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. После украинских ударов объемы переработки нефти в России в июле составили 3,6 млн баррелей в сутки, что примерно на треть ниже сезонной нормы. С тех пор Киев только активизировал удары.

Топливный кризис, вызванный ударами ВСУ по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, распространился и на промышленный железнодорожный транспорт Российской Федерации. В частности, подъездные пути, обеспечивающие вывоз грузов с заводов, шахт и карьеров на магистральную сеть РЖД, столкнулись с резким подорожанием дизельного топлива и перебоями в оптовых поставках.

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