Одна из сторон вулкана обрушилась, появился новый поток лавы, который угрожает нескольким городам.

На Канарских островах усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Об этом сообщает Aljazeera.

Как сообщается, вулкан выбросил высоко в небо столб лавы, а местные СМИ сообщили, что северная сторона вулкана обрушилась. Это привело к еще более быстрому и мощному извержению.

Сообщается, что в результате обрушения сформировался новый поток лавы, который угрожает нескольким близлежащим городам.

Как сообщается, вулкан Кумбре Вьеха разрушил уже более 900 зданий. Около 6000 человек были эвакуированы из домов на острове Ла Пальма при населении около 83000 человек.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха, начавшееся 19 сентября впервые за последние 50 лет, уже привело к эвакуации 6 тыс. человек.

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Как сообщал Погода УНИАН, ранее из-за большого содержания в воздухе вулканического пепла, вызванного извержением вулкана, было остановлено авиасообщение с испанским островом Ла Пальма на Канарах.

С 19 сентября лава медленно стекает по западному склону вулкана в сторону моря. Уже разрушены более 900 домов, а также церкви и банановые плантации.

Лава от вулкана Кумбре-Вьеха добралась до океана, начались токсичные испарения.

Испанские власти объявили остров Ла Пальма зоной бедствия, пообещав финансовую поддержку всем, кто пострадал от вулканической активности.

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Автор: Екатерина Лиманская