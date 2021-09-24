Тысячи людей вынуждены были эвакуироваться из-за извержения вулкана Кумбре Вьеха.

На Канарских островах продолжает извергаться мощный вулкан Кумбре Вьеха.

Из-за этого более 6000 человек вынуждены были эвакуироваться, сообщает The Watchers.

Вулкан продолжает выбрасывать столб дыма и лавы. Шлейф от него поднялся в небо на высоту в 4,2 километра.

По данным издания, в результате извержения разрушено уже более 320 зданий.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

В воскресенье, 19 сентября, на испанском острове Ла-Пальма, который входит в состав Канарского архипелага, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

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В результате извержения на Канарских островах были уничтожены сотни домов, а тысячи жителей острова Пальма эвакуированы.

По данным Volcano Discovery, лавовые потоки уже пересекли одно из шоссе, что затрудняет проезд транспортных средств. Аэропорт Ла-Пальма также был закрыт в первые часы после извержения, поскольку шлейфы пепла уменьшали видимость, но позже возобновил свою работу.

По словам вулканолога из испанского географического института Ставроса Мелетлидиса, извержение "открыло" пять трещин на склоне горы. Он отметил, что не знает, как долго продлится извержение.

Автор: Екатерина Лиманская