Россияне не ожидают скорого завершения войны, – исследование

Даже те, кто хочет прекращения боевых действий, зачастую не верят, что это произойдет в ближайшее время.

В российских регионах уже не ожидают скорого завершения войны, и для многих россиян главным желаемым результатом является не победа, а возвращение к нормальной жизни. Об этом свидетельствует предоставленный УНИАН мониторинг российских региональных сообществ в Telegram и "ВКонтакте", проведенный общественной организацией Join Ukraine.

В частности, в повседневной жизни россияне видят продолжение войны в наборе контрактников, выплатах военным и их семьям, работу с правами ветеранов "СВО", разговоры о возможной новой мобилизации, регулярные атаки дронов, воздушные тревоги и экономические последствия.

В то же время между желанием части россиян завершить войну и их реальными ожиданиями существует заметный разрыв. Даже те, кто хочет прекращения боевых действий, часто не верят, что это произойдет в ближайшее время. У части российской аудитории вообще нет конкретного представления о том, как именно должна закончиться война. Для многих возможен сценарий – замораживание конфликта или достижение определенных договоренностей.

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Однако, как отмечают исследователи, часть Z-аудитории продолжает требовать победы России и достижения заявленных Кремлем целей. Для них компромисс или замораживание конфликта будут означать фактическое поражение, а потери оправдываются необходимостью "довести дело до конца".

По словам аналитиков, отношение к войне наиболее заметно меняется там, где она непосредственно затрагивает российские регионы. Регулярные удары, воздушные тревоги, гибель местных военных, дефицит топлива, перебои с электроэнергией, рост цен и проблемы с жилищно-коммунальной инфраструктурой вызывают усталость и стремление к прекращению боевых действий.

Так, в региональных дискуссиях ответственность за продолжение войны возлагают на Владимира Путина и федеральное руководство.

Однако, как отмечается в исследовании, критика властей не означает антивоенную позицию. Часть россиян, напротив, обвиняет руководство в недостаточной жесткости – отказе от более массированных ударов или неспособности быстрее уничтожить Украину.

"Исследование не дает оснований говорить, что россияне массово стали противниками войны. Наоборот, пропаганда, цензура, самоцензура и деятельность ботов продолжают поддерживать картину значительной общественной поддержки войны до "полной победы" России.Но в то же время в региональном информационном пространстве сформировалось четкое ожидание затяжного конфликта", – пояснила Юлия Еленич, аналитик по российскому направлению Join Ukraine.

По её словам, российская региональная аудитория ожидает, что война продлится долго. Параллельно формируется запрос не столько на конкретный сценарий победы или поражения, сколько на прекращение боевых действий как таковых.

В рамках исследования были проанализированы 536 групп в "ВКонтакте" и 428 Telegram-каналов – региональные новостные каналы, местные паблики, СМИ и чаты с аудиторией от нескольких тысяч до сотен тысяч подписчиков. Мониторинг охватил все регионы России и оккупированные территории Украины в период с 27 июля по 2 августа 2026 года.

Ожидания украинцев относительно завершения войны

Как сообщал УНИАН, абсолютное большинство украинцев (82%) верит в то, что Украина победит в войне против России. 59% считают, что Украина безусловно победит РФ в войне. Еще 23% считают, что победу скорее одержит Украина.

Не определились с ответом 16%. И лишь 7% считают, что победу в войне одержит Россия.

Когда закончится война в Украине

В то же время украинцы скептически относятся к тому, что война в Украине завершится уже в ближайшее время: 5% считают, что это может произойти в ближайшие недели, до конца лета 17% надеются на завершение войны осенью-зимой 2026 года. Еще 13% рассчитывают на окончание войны в первой половине 2027 года, а 39% считают, что это произойдет во второй половине 2027 года или позже.

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