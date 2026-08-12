Топливный кризис ухудшается: Россия предприняла отчаянный шаг для своего спасения

Ожидается, что в РФ возник серьезный дисбаланс на внутреннем рынке бензина.

Россия начала импортировать бензин из Индии в попытках справиться с топливным кризисом, возникшим из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам, пишет издание Bloomberg.

По данным Kpler, необходимость столь длительной доставки свидетельствует о том, насколько острой становится ситуация на российском топливном рынке. Первую партию доставили 5 августа, и, по данным Kpler, в пути могут находиться и другие грузы. Индийская перерабатывающая компания Nayara Energy Ltd. – поддерживаемая крупнейшим нефтедобывающим предприятием России ПАО "Роснефть" – стала поставщиком топлива, которое доставляется цепочкой танкеров, связанных с Россией, с перевалкой у берегов Египта.

"Появление индийских баррелей особенно примечательно. Эти партии, дополняющие импорт из Беларуси и других соседних рынков, подчеркивают серьезность текущего дисбаланса на внутреннем рынке бензина, а также то, насколько снижение объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах меняет традиционные маршруты торговли нефтепродуктами в России", – отметил ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия.

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По оценкам EA Analytics, после украинских ударов объемы переработки нефти в России в июле составляли 3,6 млн баррелей в сутки, что примерно на треть ниже сезонной нормы. С тех пор Киев лишь активизировал удары.

С момента введения санкций со стороны Европейского союза в июле прошлого года компания Nayara Energy полагается на так называемые танкеры "теневого флота" - и для перевалки нефти, и для экспорта топлива. Ее нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре на западном побережье Индии, мощностью 400 000 баррелей в сутки, также нуждается в расширении экспортного рынка после того, как один из ключевых покупателей, компания Hindustan Petroleum Corp, недавно начала наращивать собственное производство топлива в регионе.

Согласно данным по отслеживанию судов Bloomberg, 18 июня в рамках первой партии танкер Cyclone (ранее Agni) под российским флагом погрузил в Вадинаре 42 000 тонн бензина. Затем 6 июля топливо было перегружено на судно Garnet под оманским флагом в порту Дамиетта у побережья Средиземного моря в Египте. Это судно прибыло в Россию в начале августа.

Как Россия возит топливо из Индии

Возможно, последуют новые поставки бензина. По данным Kpler, 6 июля танкер-продуктовоз Varg загрузил в Вадинаре почти 40 000 тонн топлива и, судя по изменениям его осадки, вероятно, в конце июля осуществил перекачку с судна на судно в Дамиетте.

Имя принимающего судна не подтверждено, хотя Kpler указал Beast в качестве одного из возможных вариантов. Это судно находилось в Дамиетте, и 30–31 июля у него наблюдалось увеличение осадки. Данные показывают, что Beast указал в качестве пункта назначения марокканский Танжер, но танкер прошел мимо этого порта и последовал на север по Атлантическому океану.

Еще один танкер Photon под флагом Камеруна также покинул Вадинар 13 июля, а 28–29 июля в Дамиетте перегрузил бензин на судно Talisman под российским флагом, как показывают данные.

Все эти суда, за исключением Garnet, зарегистрированы в российском реестре. Все они подпадают под санкции ЕС, а Garnet и Talisman" также находятся под санкциями США.

Дефицит топлива в России – последние новости

1 июля сообщалось, что Россия начала импорт бензина морским путем из Индии. Таким образом, Москва пытается смягчить дефицит топлива, вызванный украинскими ударами по ее энергетической инфраструктуре.

Кроме того, Россия импортировала морским путем партию бензина марки АИ-92 объемом около 30 тысяч тонн из Марокко.

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