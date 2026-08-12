Украина договорилась об альтернативном пути экспорта со скидкой 50%

Зерно будут доставлять по железной дороге в один из крупнейших портов Европы.

Украина получила 50%-ую скидку на транзитные железнодорожные перевозки экспортной продукции по территории соседней Молдовы до конца года, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"По итогам недавней беседы с премьер-министром Молдовы Василием Тофаном достигнута договоренность о 50%-ой скидке на транзитные железнодорожные перевозки украинских грузов. Новый режим действует с 10 августа и до конца 2026 года", – говорится в сообщении.

По мнению главы правительства, достигнутые договоренности станут еще одним практическим решением для украинских экспортеров в условиях российского террора в Черном море.

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О том, что Киев и Кишинев рассматривают возможность перевозки зерна по железной дороге через Молдову, накануне писало агентство Reuters.

Конечным пунктом для железнодорожных перевозок станет румынский порт Констанца. В свою очередь, Молдова требовала от Украины гарантий относительно объемов украинского зерна, которое будет транспортироваться, указывают источники издания.

Транзитный железнодорожный коридор через Молдову может перевозить 4,5 миллиона метрических тонн ежегодно. По украинским оценкам, действующий коридор может обеспечить 10% экспорта страны. Молдова уже обеспечивала железнодорожные перевозки украинского зерна в 2022–2023 годах.

В понедельник министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимир Боля посетил Одесскую область и обсудил со своим украинским коллегой Николаем Калашником улучшение железнодорожного сообщения и расширение транзита.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что его страна не должна упускать возможность получать миллионы евро доходов от транзита украинских зерновых грузов. Он отверг предположения молдавских фермерских групп о том, что цена на украинское зерно приведет к обесцениванию их собственной продукции.

Аналитики украинской компании АПК-Информ снизили свой прогноз аграрного экспорта Украины на 8,6% – до 39,4 миллиона тонн из-за блокады портов. Украина в целом отгружает более 90% своего экспорта зерна через морские порты. Сельскохозяйственная продукция составляет наибольшую долю в общем экспорте Украины.

Блокада украинских портов – главные новости

С 22 июлясуда фактически перестали заходить в украинские порты Большой Одессы. Аналитики предупреждают, что вслед за морским экспортом Россия хочет остановить и сухопутный агроэкспорт из Украины. Оккупанты целенаправленно наносят удары по мостам "сухопутного коридора" через Днестр.

За июль Украина экспортировала 3,67 миллиона тонн агропродукции, что на 23,4% меньше показателя июня. Экспорт в августе может сократиться по сравнению с июлем еще почти вдвое, говорят специалисты.

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