Два крупнейших зерновых терминала России прекратили работу после украинских ударов, – Reuters

Российский экспорт сельскохозяйственной продукции через ключевые порты может быть приостановлен.

Два крупнейших зерновых терминала России в южном порту Новороссийск приостановили работу в результате ночных ударов украинских дронов, сообщили Reuters источники в отрасли.

Россия – в настоящее время крупнейший в мире экспортер пшеницы, и большая часть этого экспорта отгружается через её черноморские порты, такие как Новороссийск. Местные эксперты зерновой отрасли предупредили в прошлом месяце, что атаки украинских беспилотников могут в ближайшем будущем остановить российский экспорт зерна через Чёрное море.

По данным источников, один из зерновых терминалов в Новороссийске, экспортная мощность которого составляет 8,5 миллиона метрических тонн в год, приостановил работу, и сейчас проводится оценка ущерба. Пресс-секретарь холдинга "Деметра", которому принадлежит терминал, лишь сообщил, что терминал получил неуточненные повреждения, и отказался от дальнейших комментариев.

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Еще один крупный зерновой терминал "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" с экспортной мощностью 7,1 миллиона метрических тонн в год также был поврежден и приостановил работу, сообщают источники. "ОЗК", его основной владелец, заявил, что терминал поврежден и что никто не пострадал. Компания пообещала предоставить дополнительную информацию, когда она станет доступной.

Помимо терминалов по экспорту зерна, в Новороссийске также расположена инфраструктура по экспорту нефти, в частности для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который частично принадлежит американским нефтяным гигантам Chevron и Exxon и осуществляет экспорт казахстанской нефти на рынок.

В среду Financial Times сообщила, что Украина прекратила свои удары по танкерам, обслуживающим КТК, после просьбы вице-президента США Дж. Д. Венса. Нет никаких признаков того, что КТК или танкеры, забирающие нефть из трубопровода, были поражены во время ночных атак.

Война России против украинских аграриев – главные новости

Движение судов в порты Большой Одессы фактически приостановлено с 22 июля. По данным Института исследования войны (ISW), Россия хочет остановить сухопутный агроэкспорт из Украины вслед за морским. Оккупанты целенаправленно наносят удары по мостам "сухопутного коридора" через Днестр.

Только за прошлый год Россия похитила и экспортировала как свою собственную продукцию более 2 миллионов тонн зерна с временно оккупированных территорий Украины.

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