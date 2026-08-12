Во Львовской области для туристов откроют знаменитый дворец 19 века

В Сколевском дворце Гредлей теперь будут проводить экскурсии.

С 23 августа 2026 года туристы смогут посетить знаменитый дворец Гредлей в городе Сколе (Львовская область).

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на заявление директора НПП "Сколевские Бескиды" Василия Приндака на брифинге 12 августа во Львовской ОГА, в частности, в памятнике архитектуры XIX века откроют визит-центр, где будут предоставлять туристические услуги, проводить экскурсии и предлагать кофе.

По его словам, на данный момент для визит-центра выделены два помещения и частично задействовано еще одно, в которое есть отдельный вход с улицы. Внутри провели консервационные работы, очистили стены от поздних наслоений побелки и отполировали паркет. Для обустройства пространства будут использованы старинная и современная мебель.

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"Там можно будет получить информацию о дворце и парке, выпить кофе, договориться с экскурсоводом, который покажет дворец и прилегающую территорию", – отметил Приндак.

Также в августе там планируют открыть велоцентр с прокатом велосипедов и презентовать несложный веломаршрут протяженностью 2,5 км.

На данный момент известно, что визит-центр точно будет работать с пятницы по воскресенье. Что касается работы в другие дни недели, то обсуждение этого вопроса еще продолжается.

По словам Приндака, в будущем дворец должен стать многофункциональным комплексом, где разместятся офисы НПП "Сколивские Бескиды" и донорских организаций, выставочный центр, туристический центр и пространство для детей.

"Он станет туристическим хабом не только для Львовской области, но и для всей Украины. Особой мечтой является создание там международного центра национальных парков Европы", – рассказал Приндак.

Кроме того, городской совет Сколе передал на баланс НПП территорию парка вокруг дворца. В течение зимнего периода администрация планирует разработать проект его благоустройства, который вместе с дворцом составит комплексный ансамбль.

Немного фактов о дворце Гредлей

Дворец Гредлей в стиле необарококко с небольшим парком вокруг начали возводить на окраине Сколе еще в середине 19 века, но свой окончательный вид он приобрел к концу века усилиями семьи братьев баронов Гредлей, контролировавших местную промышленность. Дворец пользовался большой популярностью среди аристократии – однажды там даже гостил внук австрийского императора Франца Иосифа I.

В парке возле дворца произрастают редкие виды деревьев, находящихся под особой охраной, в частности: гинго двулопастное, тис ягодный, тюльпановое дерево и пять видов столетних дубов.

После Второй мировой войны дворец постепенно начал приходить в упадок. Сначала в его помещениях был штаб НКВД, а затем школа-интернат.

Летом 2020 года между Сколевским районным советом и Национальным природным парком "Сколевские Бескиды" было подписано соглашение об аренде на 49 лет. Впрочем, работы по восстановлению застопорились из-за начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

Туризм во Львовской области – последние новости

Как ранее сообщал УНИАН. Туризм, в этом году Львовская область присоединилась к сети одного из самых известных туристических маршрутов Европы – Camino de Santiago.

Между тем, в конце 2025 года во Львовской области составили путеводитель, в который вошли 25 туристических локаций области, на которые туристам стоит обратить внимание.

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